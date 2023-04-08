تيمور جنبلاط: لمعالجة الأزمات وانتخاب رئيس

هنأ رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، “أبناء الطوائف المسيحية بالتهاني بحلول عيد الفصح المجيد”، متمنياً أن “يحلّ الاستقرار والأمان في ربوع الوطن، الذي يجب أن تبقى مسؤولية صونه وإبعاده عن القضايا الشائكة في ظل الواقع العام المأزوم، أولويةً مشتركة”، داعيًا إلى “الإنصراف الى معالجة الأزمات المستعصية، وفي مقدمها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمالية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات للعب دورها الطبيعي والمطلوب”.

كما توجه جنبلاط من أبناء الشعب الفلسطيني، “بتحية إكبار على صمودهم بوجه الغطرسة الاسرائيلية”، مستنكرا في هذا السياق “الاعتداءات التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي على المصلّين في المسجد الأقصى أخيراً، وتلك التي طالت قطاع غزة والأراضي اللبنانية”.

من جهة ثانية، تناول جنبلاط “قضية توقف بعض محطات تكرير الصرف الصحي في الشوف بعد شكوى تقدّم بها عدد من رؤساء البلديات والاتحادات البلدية في المنطقة، على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة”، داعيا الى “معالجة فورية من قبل المعنيين للموضوع، وإدراك المخاطر البيئية والصحية التي تنتج عن هكذا أمر، لا سيما وأننا في فصل الربيع وعلى ابواب الصيف”.

وكان أبدى رؤساء البلديات امام جنبلاط “تخوفا كبيرا من استمرار توقف محطات التكرير وترك الامر منذ 7 اشهر دون معالجة”، مهددين “بتحرك على مختلف المستويات، لإيجاد الحلول المطلوبة، لمحطات: عينيال، كفرقطرة، جديدة الشوف، غريفة، المختارة – بطمة، عماطور، باتر- نيحا، جباع، مرستي، الخريبة، بعذران، معاصر الشوف، الباروك ونبع الصفا، وإعادة تشغيلها عبر تأهيلها من جديد وتأمين مصدر الطاقة لها، إثر انتهاء عقد الشركة التي كانت مولجة بالمسألة”.

وقد التقى جنبلاط وفودًا أهلية واجتماعية ونسائية عرضت له قضاياها ومطالبها، بحضور النواب: بلال عبد الله، وائل ابو فاعور وراجي السعد، وأمين السر العام في “الحزب التقدمي الاشتراكي” ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، بينها وفد من جبهة التحرر العمالي – فرع المطار أثار معه جملة من المطالب، وعائلة حرفوش في بعقلين، حارة الناعمة، ومن بلدات كفرنبرخ، شويا، كفرفاقود، رئيس البلدية والهيئة الادارية لنادي المحبة الرياضي، جمعية “الرابطة الخيرية” في عين زحلتا ونبع الصفاء.

كما التقى وفدا من عائلة القعسماني في بعقلين لـ”شكره على مواساته لها برفقة ممثلين عن عائلات من البلدة”، وتحدثت زوجة الفقيد السيدة دعد القعسماني الحلبي، ووفدا من سيدات عائلة الاحمدية في شارون “لشكره دعمهنّ ووقوفه الى جانبهنّ”، وتحدثت السيدة رانيا نزيه الاحمدية، ووفدا سياحيا في اطار جولة بيئية وسياحية في المنطقة.

وتلقى جنبلاط سلسلة من المراجعات.