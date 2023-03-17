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تيننتي التقى المكاري: يهمنا تقوية علاقاتنا مع الإعلام اللبناني

منذ 38 دقيقة
المكاري وأندريا تيننتي

المكاري وأندريا تيننتي

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أكّد الناطق الرسمي لـ”اليونيفيل” بعد زيارته وزير الإعلام زياد المكاري أنّه يهمّ بعثة اليونيفيل أن يكون لديها علاقات مع الوزير، والوكالة الوطنية للإعلام وتلفزيون لبنان، وأن يكون باستطاعتها تأمين المعلومات حول مهماتها في جنوب لبنان.

كما أشار إلى “أنها مهام تقوم بها اليونيفيل منذ سنوات للحفاظ على الاستقرار في تلك المنطقة، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، ومن أجل تأمين المساعدة للمجتمعات المحلية”.

وقال: “لقد كان اجتماعنا ممتازًا، وسعدنا بتقوية علاقاتنا القوية أصلًا مع الوزير والوزارة ومع الإعلام اللبناني”.

سفير اليابان

واستقبل المكاري لاحقًا سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

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