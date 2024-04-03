تيننتي: اليونيفيل تواصل تسيير دورياتها وعملها الأساسي

قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في تصريح “للوكالة الوطنية للإعلام” انه “على الرغم من تصاعد التوترات، يظل حفظة السلام التابعون لليونيفيل موجودين على الأرض”.

وأكّد تيننتي ان اليونيفيل “تواصل تنفيذ أنشطتها، بما في ذلك الدوريات، كما تواصل عملها الأساسي مع الأطراف لتهدئة الوضع وتخفيف التوترات في المنطقة”.

وفي سياقٍ منفصل، أعلن الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة “إكس” بأن: “حسب المعلومات المتوفرة لدى جيش الدفاع فالانفجار الذي وقع السبت الماضي (30/3) في رميش والذي أسفر عن إصابة مراقبين من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ناجم عن تعرض دورية اليونيفيل لتفجير عبوة ناسفة كان قد زرعها حزب الله في هذه المنطقة سابقا”.

وقد أعلنت الأمم المتحدة، السبت الفائت، إصابة ثلاثة من مراقبيها العسكريين ومترجم بانفجار بالقرب منهم خلال دورية على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان.

ويقوم جنود حفظ السلام التابعون لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) بدوريات على ما يسمى الخط الأزرق، وهي الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في عام 2000 عندما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان.