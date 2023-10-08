الأحد 23 ربيع الأول 1445 ﻫ - 8 أكتوبر 2023 |
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تيننتي: لممارسة ضبط النفس

منذ 6 دقائق
المتحدث باسم ​قوات اليونيفيل​ ​اندريا تيننتي​

المتحدث باسم ​قوات اليونيفيل​ ​اندريا تيننتي​

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أعلن الناطق الرسمي بإسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، انه “في وقت مبكر من صباح اليوم، رصد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرق لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في منطقة كفر شوبا، وإطلاق نار مدفعي من إسرائيل على لبنان رداً على ذلك”.

وأضاف في تصريح: “نحن على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة”.

ولفت تيننتي الى ان “حفظة السلام التابعين لليونيفيل يتواجدون في مواقعهم ويقومون بمهامهم ويواصلون العمل، بما في ذلك من الملاجئ حفاظًا على سلامتهم”.

وأضاف: “نحض الجميع على ممارسة ضبط النفس والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها لليونيفيل لخفض التصعيد ومنع التدهور السريع للوضع الأمني”.

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