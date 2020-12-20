ثبات في دولار السوق السوداء… ولا بوادر حلحلة قريباً

افتتح دولار السوق السوداء اليوم الأحد 8375 ليرة لبنانية للشراء، و8325 ليرة لبنانية للبيع. وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وفق عدد من المراقبين يتوقع أن يواجه لبنان مخاطر السيناريو الأسوأ في العام 2021 في ظل استحالة الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية.

ومن دون دعم خارجي، توقع معهد التمويل الدولي أن تصل نسبة الانكماش في لبنان إلى 7.4% في 2021، ومعدلات التضخم إلى 25.2% كما توقع أن يتآكل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية ليبلغ 11.3 مليار دولار في 2021، و4.5 مليار دولار في 2022.

وتفاقمت الأزمة المالية التي يشهدها لبنان بسبب تأثير وباء كوفيد-19، والانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، في شهر أغسطس/ آب، وأدى إلى دمار واسع النطاق في العاصمة.

وينخرط السياسيون اللبنانيون حاليا في نقاشات من أجل تشكيل حكومة جديدة تعالج تلك التحديات.