“ثقة هزيلة” بحكومة دياب؟

توقّعت أوساط سياسية، لـ”العرب”، حصول حكومة حسّان دياب على ثقة مجلس النواب الذي تمثل أمامه ابتداء من الثلاثاء في ظل إجراءات أمنية شديدة شملت بناء جدران سدت شوارع معيّنة لمنع تسلل المتظاهرين إلى مبنى البرلمان.

وذكرت هذه الأوساط أنّ هذه الثقة ستكون هزيلة إلى حد كبير في ضوء قرار اتخذته الكتلة النيابية لـ”تيّار المسقبل” بحجب الثقة عن الحكومة مثلها مثل كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وأكدت هذه الأوساط تجاوز سعد الحريري ووليد جنبلاط الخلافات السابقة بينهما فيما تجري اتصالات من أجل إعادة المياه إلى مجاريها بين زعيم تيار المستقبل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي لديه خمسة عشر نائبا قرروا بدورهم حجب الثقة عن الحكومة الجديدة.