ثلوجٌ ورياحٌ قطبيّة.. "كانون" يُودّع لبنان بطقس عاصف!

يسيطر طقس مستقر ودافئ نسبيًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر اليوم، حيث يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليًا جنوب غرب تركيا، والذي يقترب تدريجًا مما يؤدي إلى تدنٍّ ملحوظ في درجات الحرارة، فيتحول الطقس إلى ممطر بغزارة أحيانًا مع عواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج.

ومن المتوقع أن يتعرض لبنان لرياح قطبية نهاية الأسبوع تؤدي إلى انخفاض إضافي وملموس في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تدني مستوى تساقط الثلوج على المرتفعات المتوسطة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الإثنين: غائم جزئيًا صباحًا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية فترة قبل الظهر. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض السريع ابتداء من بعد الظهر نتيجة اقتراب المنخفض الجوي، حيث يتحول الطقس إلى غائم مع أمطار متفرقة خفيفة ابتداء من بعد الظهر ورياح ناشطة تصل أحيانًا لحدود 45 كلم/س. ومن المتوقع أن تشتد غزارة الأمطار ليل الإثنين – فجر الثلاثاء وتكون مترافقة مع برق ورعد واحتمال ثلوج على ارتفاع 2000 متر وضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم إجمالًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خصوصًا بعد الظهر، حيث تتشكل السيول ويحذر من انجرافات في التربة، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانًا لتصل سرعتها إلى حدود الـ 65 كلم/س في المناطق الجنوبية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر نهارًا وتصل إلى 1700 متر ليلًا، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا مع برق ورعد، وحدوث انفراجات بعد الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا لتلامس الـ 1600 متر فجر الخميس مع ضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيًا من دون تعديل في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد وحدوث انفراجات واسعة بعد الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر نهارًا ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا لتصل إلى 1600 متر فجر الخميس تحت تأثير منخفض جوي جديد مصحوب برياح قطبية تؤدي إلى طقس غائم وتدنٍّ ملحوظ في درجات الحرارة وتدنّ إضافي لمستوى تساقط الثلوج نهاية الأسبوع.

– الحرارة على الساحل من 12 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 12 درجة، في الداخل من 5 إلى 11 درجة.

– الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة ليلًا تتحول غدًا إلى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و45 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالًا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و85%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:20 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,41.

– ساعة غروب الشمس: 16,59.