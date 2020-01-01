أخبار لبنان

ثوار زحلة يعودون: إضراب عام غداً

توجه ثوار زحلة والبقاع، في بيان، إلى “أهلنا في البقاع وكل ثوار 17 تشرين، متمنين لهم أعيادا مليئة بالأمل وتحقيق الأهداف”.

 

وأضاف البيان، “نؤكد على ثوابت ثورتنا التي التزمنا بها وسنناضل لتحقيقها وهي:

１-“كلن يعني كلن” وحسان دياب واحد منن، وهو العنوان الأساس الذي يمكننا من المحاسبة العادلة واستعادة الأموال المنهوبة.

２-رفض الطائفية السلوكية والسياسية والسلطوية.

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３-النضال من أجل الدولة العادلة والقادرة التي تحفظ حق الإنسان وفق كفاءته.

４-الضغط المستمر لتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين تحقق مطالب الثوار”.

وتابع البيان، “عليه نعلن عن تحركنا ابتداءً من نهار غد الخميس، وهو:

ـ عصيان مدني حتى إشعار آخر.

ـ إضراب عام وشامل ليوم الخميس في كافة المؤسسات والجامعات والمعاهد والمدارس العامة والخاصة في زحلة وجوارها”.

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