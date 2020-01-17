أخبار لبنان ثوار طرابلس يطالبون بإقالة محافظ الشمال في يناير 17, 2020 مشاركة نفذ عدد من ثوار طرابلس اعتصاماً أمام مدخل سراي طرابلس، في ظل انتشار عناصر الجيش وقوى الأمن. المزيد من الأخبار بالصور: تصنيف حزب الله بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في… في اليوم الرابع من “أسبوع الغضب”… طرقات مقطوعة وترقب… ورفعوا لافتات منددة بمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، مطالبين “باقالته ومحاكمته بتهمة الفساد”. المصدر الوكالة الوطنية للإعلام ثوارطرابلسلبنان مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK