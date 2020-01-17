أخبار لبنان

ثوار طرابلس يطالبون بإقالة محافظ الشمال

نفذ عدد من ثوار طرابلس اعتصاماً أمام مدخل سراي طرابلس، في ظل انتشار عناصر الجيش وقوى الأمن.

 

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في اليوم الرابع من “أسبوع الغضب”… طرقات مقطوعة وترقب…

ورفعوا لافتات منددة بمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، مطالبين “باقالته ومحاكمته بتهمة الفساد”.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام
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