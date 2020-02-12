ثورة شيعية على السلطة: مَن يُطعمنا.. نحن غير المسيّسين؟

كسرت امرأة شيعية لبنانية، ملتزمة دينياً، اليوم، رأي الغالبية الشيعية المؤيدة لمنح الحكومة اللبنانية الثقة، متوجهة في مقطع فيديو الى الأصوات التي تخوّن كل من يعارض منحها الثقة، مفندة الأسباب التي تدفع اللبنانيين للخروج على السلطة ومواجهتها.

وسألت السيدة فاتن مصطفى فضل الله المطالبين بمنح الحكومة فرصة: “عندما أرادت الحكومة فرض ضرائب جديدة على الشعب، هل شاهدت وزيراً تخلى عن راتبه الى حين إصلاح البلد؟” وأضافت: “هذه الحكومة لن تعيد أموالكم المحجوزة في المصارف.. اذا أرادوا اعادتها، فإنهم سيأخذونها من جيوبنا نحن الشعب”.

وقالت لمعارضي الثورة: “تريدون الدفاع عن زعمائكم، سكتنا، لأن لبنان بأكمله مصنّف وطائفي، لكن من يعيّشنا نحن غير المسيسين؟” وقالت: “الحكومة قادمة، وتنوي سرقتكم مرة أخرى، وليس لانتشالكم”.

وأضافت: “لا علاقة لي بالمدسوسين في الشارع في حال وجدوا. ما يهمني أنتم، إذا كنتم تحملون قضية أمل المحرومين والمقاومة، قاوموا الفساد في بلدكم لأن بلدكم أولى من سوريا وفلسطين وصفقة القرن.. لبنان بحاجة لكم، بحاجة لأن تقفوا ضد كل فاسد فيه”.