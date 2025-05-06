جابر وصدي يواصلان لقاءاتهما مع كبار المسؤولين العراقيين

يواصل وزيرا المالية ياسين جابر والطاقة جو صدي والوفد المرافق، لقاءاتهما مع كبار المسؤولين العراقيين وفق برنامج حافل لبحث مسائل التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات وخط إمداد النفط.

وكانا قد باشرا فور وصولهما باجتماع عمل مع وزير الكهرباء العراقي ومعنيين في شؤون الكهرباء، جرى في خلاله بحث سبل التعاون في مجال الكهرباء بين العراق ولبنان وسبل إفساح المجال أمام القطاع الخاص اللبناني للمشاركة في مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية في العراق مستفيداً من إمكانية التسديد عبر حساب البنك المركزي العراقي في مصرف لبنان الذي أودع فيه دفعات من ثمن الفيول العراقي حسب الاتفاق الموقع بين لبنان والعراق في عام 2021.

وكما التقيا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي جدد التأكيد على موقف العراق الرسمي والشعبي الثابت إزاء ما يتعرّض له لبنان من أزمات

ونقل الوزيران اللبنانيان حرص رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية على توثيق التعاون مع العراق بوصفه شريكاً أساسياً مهماً داعماً للبنان.