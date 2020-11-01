جامعات” والونيا-بروكسل” تعفي اللبنانيين من رسوم التسجيل

تبلغ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب من وزارة الخارجية والمغتربين ، نسخة عن برقية سفير لبنان في بلجيكا فادي الحاج علي ، الذي كشف فيها عن نجاح مساعي بعثة لبنان الديبلوماسية في التوصل إلى إعفاء الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات التابعة لفيدرالية والونيا _ بروكسل من رسوم التسجيل للعام الدراسي 2020_2021 ، وأرفق السفير اللبناني البرقية بكتاب صادر عن مجلس عمداء جامعات فيدرالية والونيا _بروكسل ، والذي تبين من خلاله أن نشاط البعثة اللبنانية الديبلوماسي والزيارات التي قامت بها لمختلف الجامعات ، أسفر عن موافقة هذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في هذه المقاطعة الكبرى على إعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل البالغة 4175 يورو عن كل طالب سنويا واستبدالها بالرسم الذي يدفعه الطالب البلجيكي وهو 835 يورو ، ما يعني توفير مبلغ 3340 يورو عن كل طالب .

وأفاد السفير في برقيته أيضا أن البعثة تتواصل راهنا مع الجامعات في الجانب الفلمنكي حيث تتم الدراسة باللغة الإنكليزية ، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق مماثل .