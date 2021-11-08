جامعة LAU وUSAID تحتفلان بطلاب برنامج المنح الجامعية (HES)

احتفلت الجامعة اللبنانية الأميركية LAU والوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID بـ 83 طالبا وطالبة يشكلون دفعة 2021-2022 من برنامج منح التعليم العالي (HES) الذي تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية(USAID) .

وتدعم الوكالة بواسطة هذا البرنامج خريجي المدارس الخاصة والرسمية والمهنية وخريجاتها الآتين من محافظات لبنان الست عبر تقديم منح جامعية كاملة طيلة 4 سنوات بهدف متابعة التعليم الجامعي النوعي.

واستثمرت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، بحسب بيان، منذ العام 2010 “أكثر من 150 مليون دولار وقدمت اكثر من 1500 منحة دراسية كاملة لطلاب من الجامعة اللبنانية الاميركية LAU والجامعة الاميركية في بيروت AUB، مما اتاح لهؤلاء الطلاب الفرصة للحصول على تعليم نوعي بمعايير اكاديمية متفوقة وسط بيئة حرم جامعي تروج لمعايير المساواة الاجتماعية وتعزز التفكير النقدي وحس المسؤولية”.

وينخرط كل طلاب (HES) وطالباتها في نشاطات تثقيفية مدنية، وورش عمل تحضيرية ومشاريع تصب في خدمة المجتمع.

وأقيم في المناسبة احتفال الخميس 4 تشرين الثاني 2021 في حرم بيروت الجامعي، في حضور القائم بأعمال السفارة الاميركية ريتشارد مايكلز، مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID في لبنان إيلين ديفيت، الوكيل الاكاديمي جورج نصر، نائبة رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والالتحاق الدكتورة اليز سالم، نائب الرئيس المساعد لشؤون الالتحاق عبدو غية وعدد من الاساتذة، الى جانب الطلاب.

وشكر رئيس الجامعة الدكتور ميشال معوض في كلمته المسجلة الشعب والحكومة الاميركيين ودافعي الضرائب الاميركيين والوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID على “دعمهم رسالة الجامعة ووقوفهم الى جانبها”.

وتحدث عن “اهمية البرنامج في توفير منح كاملة الى طلاب المدارس العامة والخاصة من المحافظات اللبنانية الست حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين افادوا من البرنامج 759 منذ العام 2010 في LAU وحدها، منهم 243 مسجلين حاليا ينهلون من برامج الجامعة اللبنانية الاميركية المميزة”.

وتوجه الى الطلاب والطالبات معربا عن “فخر الجامعة واعتزازها بكل فرد منهم”، وتمنى ان “تكون الفرصة التي اتيحت لهم مناسبة لتغيير حياتهم وتودي بهم الى حياة منتجة مليئة بالنجاح والخدمة العامة والتعليم المستدام”.

واكد لهم ان “جهودهم ووصولهم الى هذه المرتبة هو موضع تقدير وسيتم تطويرها بأفضل الطرق الممكنة”.

وأضاف: “انتم تنتمون الى صرح جامعي مرموق هو الجامعة اللبنانية الاميركية LAU وستتلقون دروسكم على يد افضل الاساتذة الجامعيين في حرمين جامعيين جميلين في بيروت وجبيل يوفران لكم افضل الخدمات، في حين يبقى عليكم ان تقوموا بواجباتكم بالعمل الجاد والتصميم والارادة الصلبة التي اوصلتكم الى النجاح الذي حققتموه”.

واعتبر مايكلز ان “برنامج المنح الدراسية للتعليم العالي الاميركي هو “استثمار مميز في مستقبل لبنان ومؤشر الى متانة العلاقة وقوتها ما بين الشعبين اللبناني والاميركي”.

وتضمن الاحتفال شهادات للطلاب والطالبات عرضوا خلالها تجاربهم وتأثير المنح على حياتهم.