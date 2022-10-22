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جان جبران يحسم الجدل بشأن تلوث مياه بيروت بالكوليرا

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2022 4:03 مساءً
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران

المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران

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أشار رئيس مصلحة مياه ​بيروت​ و​جبل لبنان​ ​جان جبران​، الى أن “الأخبار التي انتشرت عن ثبوت تلوث ​مياه بيروت​ ب​الكوليرا​ غير صحيحة، وأريد ان أطمئن ان المياه نظيفة”، موضحاً أنه “لا يمكن فحص المياه وتشخيص تلوثها بالكوليرا في العالم، بل يتم اثباتها بعد انتقال العدوى للانسان”.

ولفت جبران، في حديث لقناة “الجديد”، الى أنه “بعد ثبوت وجود الكوليرا في بعض المناطق في ​عكار​، تابعنا الموضوع لعدم وصوله الى بيروت، ونقوم يومياً بوضع مادة “الكلور” في المياه، وانصح العائلات التي تشتري المياه من اماكن مجهولة بأن تقوم بالأمر نفسه”.

من جهته أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض خلال جولة ميدانية له، أن ازمة الكوليرا ليست محصورة بالشق الصحي بل تتجاوزه الى وضع الشبكات الصحية من تأمين مياه شفة الى وضع شبكات الصرف الصحي، ومن تأمين بيئة سليمة وآمنة من الجراثيم تسمح لنا ان نقوم على الاقل بالوقاية من هذا الوباء. نريد الاستمرارية في عملنا خاصة في شبكة تكرير وتصريف مياه الصرف الصحي، لذلك نحن بحاجة لطاقة كهربائية مستمرة.

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