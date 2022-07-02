جباعي لـ"صوت بيروت انترناشونال": تشكيل الحكوةمة أمر ملح وضروري ولكن!

رأى الباحث و الخبير الاقتصادي الدكتور محمود الجباعي في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان “تشكيل الحكومة امر ضروري جداً بغض النظر عن مدتها القصيرة لأن البلد يمر بأزمات اقتصادية ومالية ومعيشية خانقة جداً”.

وقال “امام لبنان استحقاقات كبيرة اولها يرتبط بترسيم الحدود البحرية والبرية التي هي مدخل اساسي للمعالجة الاقتصادية والمالية والمعيشية مشيراً ان المفاوضات في هذا الملف وصلت الى مراحل متقدمة ولذلك يجب ان يكون لدينا حكومة فاعلة كي تستطيع اخذ قرار جريئ لمصلحة الشعب اللبناني بغض النظر عن نتائج الترسيم وهذا القرار هو السعي الى استخدام شركات او اجبار الشركات التي ابرمت معها العقود من اجل البدء بالتنقيب عن النفط والغاز.”

وانتقد جباعي خطة التعافي التي اقرتها حكومة نجيب ميقاتي التي لم تقدم اي طرح منطقي وفاعل يحمي حقوق المودعين معتبراً ان صيغة الصندوق الذي طرحها الرئيس ميقاتي غير واقعية ونحن بحاجة الى صندوق استثماري حقيقي يشمل العقارات الغير مستخدمة والاملاك البحرية المؤجرة بمبالغ زهيدة و تفعيل القطاعات الغير منتجة عبر الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص اضافةً الى تأجير او استثمار الذهب من اجل النهوض بالاقتصاد و حل امور المودعين.

كما انتقد جباعي قرار رفع تعرفة الاتصالات و الانترنت الذي يزيد من اعباء المواطن اللبناني الذي يعاني اصلاً من ازمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب الغلاء الفاحش في كافة السلع سيما المحروقات لافتاً الى ان التضخم المالي تخطى الألف بالمئة كما ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة ٣٢٠٠٪؜ مشدداً على اننا بحاجة الى حكومة فاعلة من اجل ضبط كل هذه الامور فضلاً عن متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الاصلاحات.

ومن ناحية اخرى اعتبر جباعي ان “تداعيات عدم تشكيل حكومة لن تكون كارثية لأن الوزراء في حكومة تصريف الاعمال يمارسون مهامهم بشكل جيد.”

واذ شدد ان تشكيل الحكومة هو امر ملح وضروري جداً حيث ان عدم تشكيلها لن يغير شيئاً طالما انها تضم الفريق نفسه للحكومة الحالية.