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جبهة الجنوب تشتعل ليلاً وفجراً... غارات وقصف وطيران

منذ 18 ثانية
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اشتعلت جبهة الجنوب مساء أمس، بعد غارات على مرجعيون وميس الجبل وسقوط عدد من الشهداء من حركة “امل” و”حزب الله”، فتواصلت الاعتداءات وقصفت المدفعية اطراف بلدات البستان والضهيرة وعلما الشعب مما أدى الى شل المنطقة في القطاعين الغربي والاوسط.

وحتى صباح اليوم وطيلة الليل، حلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور واطلق الجيش الإسرائيلي طيلة الليل القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط.

وفجر اليوم، أطلقت القوات الإسرائيلي نيران اسلحتها الرشاشة الثقيلة في اتجاه اطراف بلدات راميا وعيتا الشعب من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب.

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