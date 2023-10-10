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جبهة الجنوب تشتعل مجددًا.. صواريخ وتسلّل وصفارات إنذار في الجليل!

منذ 19 ثانية
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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تزامنًا مع إعلان حركة حماس عن ضربات صاروخية متتالية على مستوطنة عسقلان، شهد الجنوب اللبناني اليوم توترًا جديدًا تمثّل بإطلاق ثلاث رشقات صاروخيّة باتجاه الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وسط معلومات بأنّ إسرائيل تشتبه أيضًا بتسلل مقاتلين من لبنان إلى شلومي في الجليل الغربي.

فقد دوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي، بعد إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني، وأشارت المعلومات إلى أن هذه الصواريخ تم إطلاقها من سهل القليلة، جنوبي لبنان، باتجاه الجليل الغربي.

وأفادت “الجزيرة” بأن “القبة الحديدية تعترض دفعة صاروخية من لبنان في منطقة الجليل الغربي”.

فيما قام جيش الاحتلال بالردّ بقصف مدفعيّ طال محيط بلدات الضهيرة وعيتا الشعب. في وقت أطلقت قوات اليونيفيل صفارات الإنذار في مراكزها في جنوب لبنان.

بينما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان المستوطنات في الشمال، أخذ الحيطة والحذر وإخلاء منازلهم بأسرع وقت ممكن.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه “نتلقّى هجماتٍ صاروخية متزامنة من غزة ومن لبنان”.

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