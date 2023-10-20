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جبهة الجنوب "مقيّدة بالمكان وبالوسيلة".. متى تتحوّل إلى حرب مفتوحة؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2023 10:26 صباحًا
مدفعية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان

مدفعية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

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أشار الخبير العسكري العميد المتقاعد أمين حطيط، إلى أن الجبهة في الجنوب أصبحت وفقاً للتسمية العسكرية “حربًا مقيّدة بالمكان وبالوسيلة”.

وأوضح حطيط، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ “تحرك الجبهة من مقيّدة إلى مفتوحة سيكون عند تهديد المقاومة في لبنان وفلسطين بوجودهم، لأنها ستصبح حينها ملزمة بالقيام بالعمل الاستباقي للدفاع المشروع عن النفس”.

وأشار حطيط إلى أنّ “الجبهة الجنوبية كانت تجري وفق إيقاع محكم الضبط وبقيت ضمن قواعد الاشتباك الى حين قيام إسرائيل بالانتهاك الصارخ الذي قتل الصحافي عصام عبد الله، فرأت المقاومة أنّ العدو خرج عن هذه القواعد، وبالتالي خرجت هي عن قاعدة التماثل أيضًا”.

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