الأحد 7 ذو الحجة 1442 ﻫ - 18 يوليو 2021 |
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جبهة المعارضة اللبنانية تدعو للتصويت للائحة “النقابة تنتفض”

منذ 6 ساعات

جبهة المعارضة اللبنانية

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صدر عن جبهة المعارضة البيان الآتي:

مهندسو لبنان على موعد يوم الاحد في ١٨ تموز لاستكمال الفوز النقابي العريض الذي تحقق في المرحلة الاولى من انتخابات نقابة المهندسين في بيروت.

وفي هذا الإطار، “جبهة المعارضة اللبنانية” مناصريها من المهندسين خصوصا، وجميع المهندسين عموما، الى انتخاب جميع مرشحي لائحة “النقابة تنتفض” وعلى رأسهم عارف ياسين لمنصب النقيب، وهي اللائحة التي تعبر عن التحالف الانتخابي القائم منذ المرحلة الاولى بين ائتلاف “النقابة تنتفض” و”جبهة المعارضة اللبنانية”.

تؤكد “جبهة المعارضة اللبنانية” على ضرورة حشد القوى للفوز في المرحلة الثانية في ١٨ تموز، وتدعو المهندسين الرافضين لهذه المافيا الحاكمة الى الاقتراع بكثافة في المرحلة الثانية لمواجهة الحملة الشرسة لقوى المنظومة التي هالها استعادة نبض ١٧ تشرين من خلال نقابة المهندسين.

ان تحصين هذا النصر واستكماله في المرحلة الثانية ضروري لاستنهاض كل قوى ١٧ تشرين في كل القطاعات والساحات بوجه مافيا ما تزال تمعن في سياسات الفقر والتجويع والقمع والقتل وآخر مآثرها منع تحقيق العدالة لضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت.

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