جبهة المعارضة اللبنانية: حزب الله جاهر أخيراً بنيته السيطرة على لبنان

رأت “جبهة المعارضة اللبنانية” في بيان أن “أخيراً جاهر حزب الله بنيته السيطرة على لبنان، دولة وشعبا ومؤسسات. فبعد تفاخره بالتبعية للمشروع الاقليمي التي تقوده ايران، اسقط الأمين العام لحزب الله بالامس وقبله مسؤول وحدة الارتباط في الحزب القناع عن رغبتهما في اخضاع اللبنانيين عبر التدخل المباشر في القضاء وسير التحقيقات في جريمة المرفإ من خلال توجيه التهديد المباشر الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ومن خلفه السلطة القضائية برمتها”.

وتابع البيان: “لم يعد خافيا على احد ان هذا الحزب بات يشكل عقبة اساسية امام اي امكان لانقاذ لبنان من الانهيار الذي وصل اليه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وها هو اليوم يطبق على من تجرأ بالسير في محاسبة جدية لمسؤولين محتملين عن جريمة مروعة ذهبت بارواح اللبنانيين وممتلكاتهم وبنصف عاصمتهم”.

وتابع البيان: “ان جبهة المعارضة اللبنانية اذ تدين هذا التعرض للقضاء وتعتبره تعرضا لكرامة كل اللبنانيين واستهدافا مباشرا للعدالة ودولة القانون ولمبدأ فصل السلطات من حزب الله الذي بات يظهر بفجاجة سيطرته الكاملة على كل مفاصل الدولة. تدعو كل اللبنانيين الى التصدي له بكل الوسائل والمشاركة في كل التحركات الشعبية السلمية تضامنا مع العدالة ومنعا لتسيس ملف انفجار المرفأ الذي يمارسه حزب الله وحلفاؤه في المنظومة”.

وختم: “ما جرى بالامس في مجلس الوزراء، وتطيير جلسة اليوم… ما هما الا انعكاس للمحاصصة التي اتت بهذه الحكومة، وتكريس لسيطرة حزب الله عليها وعلى البلد، من هنا تحذر جبهة المعارضة اللبنانية السلطة حكومة ومجلسا نيابيا وسلطة قضائية من اتخاذ اي اجراء بحق القاضي بيطار من شأنه ضرب مبدأ فصل السلطات الذي يكرسه الدستور، بهدف تعديل المسار القضائي لتعطيل التحقيق ومنع كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.