جبهة جنوب لبنان تترنّح.. هل ينجح نتنياهو بجرّ المنطقة إلى حرب شاملة؟

أبدت مصادر أمنية خشيتها من “انزلاق الأمور نحو الأسوأ في ظل التطورات الأمنية المتصاعدة ومقتل المسؤول في الرضوان”.

وحذرت عبر صحيفة “الأنباء” الالكترونية من خطر توسيع الجبهة الشمالية، لأن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعه لا تبشّر بالخير.

وأشارت المصادر إلى أنه “قد يكون من مصلحة رئيس وزراء العدو الذي سيخضع للمحاكمة في شباط المقبل، أن يجرّ المنطقة إلى حرب شاملة تمنع عنه المحاكمة وتضمن مستقبله السياسي، فهل ينجح نتنياهو بجرّ المنطقة إلى الحرب؟ وكيف سيكون الموقف الأميركي لردع نتنياهو عن هوسه وإجباره على إسقاط فكرة الحرب بشكل نهائي”؟