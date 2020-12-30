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جبيل لزوارها ليلة رأس السنة: التزموا بالاجراءات الوقائية

منذ 18 دقيقة
جبيل

جبيل

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طلبت بلدية جبيل من جميع أبنائها وزوارها، الالتزام بإجراءات الوقاية كافة أينما امضوا سهرتهم، أكانوا في المنازل أم في المطاعم والمقاهي، والتصرف بوعي وإظهار حس المسؤولية الجماعية، وعدم الاستهتار بالوباء.

ووجهت مدينة جبيل نداء الى زوارها جاء فيه: “‎في ظل الارتفاع المقلق لأرقام المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير، يحذر رئيس بلدية جبيل – بيبلوس وسام زعرور من خطورة ارتفاع اكثر للأعداد بعد سهرة رأس السنة، وخصوصا في ظل عدم توفر أسرة كافية في المستشفيات لمواجهة حالات الإصابة المتزايدة بالفيروس، وبالتالي ارتفاع عدد الوفيات، ويطلب من جميع أبناء جبيل وزوارها، الالتزام بإجراءات الوقاية كافة أينما امضوا سهرتهم، أكانوا في المنازل أم في المطاعم والمقاهي، والتصرف بوعي وإظهار حس المسؤولية الجماعية، وعدم الاستهتار بالوباء، لأن استمرار الوضع كما هو عليه اليوم، سيؤدي حتما الى كارثة نتمنى أن نخرج منها بأقل خسائر ممكنة.

‎كما ستقوم الشرطة البلدية بدوريات في شوارع جبيل الرئيسية والفرعية وتسطير محاضر ضبط في حق كل من يخالف الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وخصوصا في الحانات والمقاهي والمطاعم، التي لم تقلص قدرتها الاستيعابية إلى 50% ولم تحافظ على المسافة الآمنة بين الزبائن وتمنع الاكتظاظ، إضافة الى عدم الالتزام بوضع الكمامات للموظفين والتعقيم بصورة دائمة والمحافظة على المسافة الآمنة.

‎احموا أنفسكم ومن تحبون ، فالمبادرة الذاتية تبقى هي العامل الأهم في الوقاية من الفيروس…
‎على أمل أن تحمل سنة 2021 الصحة للجميع”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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