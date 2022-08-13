السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جثة في بحيرة للري في دير الأحمر.. اليكم التفاصيل

منذ 35 دقيقة
بحيرة للري في دير الأحمر

بحيرة للري في دير الأحمر

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني انتشلوا في تمام الساعة 15:00، من تاريخ اليوم الواقع في 13/8/2022 جثة مواطن قضى غرقًا في بحيرة للري في بلدة دير الأحمر- بعلبك.

وفي التفاصيل كان المواطن يقوم بإتمام أعمال الري في أراض زراعية محاذية للبحيرة، فزلت قدمه وسقط في البحيرة واستقرت جثته على عمق 15 متراً.

وقد حضر على الفور عناصر الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وانتشلوا الجثة، وقد نقلت إلى مستوصف دير الأحمر بواسطة جهات أخرى عقب حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الخريطة السياحية للمنطقة
    بلدية بزال أعلنت إنجاز الخريطة السياحية للبلدة
    شركة الغاز- تعبيرية
    رئيس نقابة موزعي الغاز: لا إضراب
    وزير التربية عباس الحلبي
    الحلبي: لن نستسلم للأزمات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    المحروقات
    استعدوا... أزمة محروقات جديدة في الأيام المقبلة؟
    أرض زراعية في مصر (تعبيرية)
    فاجعة في مصر.. وفاة 4 أشقاء أثناء ريّ أرضهم