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جثّة رجل مجهول الهويّة في النبعة

منذ 8 دقائق
جثة- تعبيرية

جثة- تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 1-1-2023 عُثر في محلة النبعة – شارع الغيلان على جثة عائدة لرجل مجهول الهوية، وهو في العقد السادس من العمر تقريباً، طوله حوالى /175/ سنتم، ضعيف البنية، حنطي البشرة، له عينان سوداوان وشعر أسود ولحية بيضاء، يرتدي سروال “جينز” لون أزرق، وقميص لون أسود.

وقد جرى نقل الجثة الى مستشفى مار يوسف في الدورة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، إبلاغهم الحضور الى المستشفى المذكور، والاتصال بفصيلة جسر بيروت في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 485420-01، تمهيداً لاستلام الجثة”.

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