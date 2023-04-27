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جدل مرتقب حول مطمر الناعمة.. وتحذير من كارثة بيئيّة!

منذ 36 دقيقة
مطمر الناعمة

مطمر الناعمة

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أشارت مصادر مطلعة على الملف البيئي لموقع mtv إلى أنّ أزمة مطمر الناعمة والشركة المشغلة فيه، قد تحدث جدلاً واسعاً في الفترة المقبلة، نتيجة عدم الانتهاء من تجديد العقد بسبب المماطلة المستمرّة من قبل الجهات المعنية، حيث اقتربنا من الوصول إلى منتصف السنة من دون إحداث تقدّم في الملف، علماً أنّ المستحقات المطلوبة لم تُدفع من سنة 2021 ولتاريخه.

واعتبرت المصادر أنّ أزمة كهذه ستؤدّي إلى إيقاف العمل في المطمر، ممّا يسبّب كارثة بيئية في المنطقة، متسائلةً لماذا مع اقتراب فصل الصيف من كلّ عام، يتعمّد البعض خلق مشاكل بيئية تؤثر على سمعة الوطن، والحركة السياحيّة فيه؟!

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