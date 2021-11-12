جدول أسعار المحروقات الجديد "نار"‏

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2300 ليرة و98 أوكتان 2000 ليرة والديزل أويل 18400 ليرة والغاز 14900، ليرة وأصبحت الأسعار كالآتي:
- بنزين 95 أوكتان: 310 آلاف و800 ليرة.
- بنزين 98 أوكتان: 319 ألف و600 ليرة.
- مازوت:311 ألف ليرة.
- غاز: 266 ألف ليرة.
وأفادت “النهار” من مصدر متابع لملف المحروقات أنّه سيصدر جدول جديد لأسعار المحروقات مرتين في الاسبوع، لأنّ القرار الجديد لمصرف لبنان يقضي بأن يدفع أصحاب المحطات 10 في المئة من سعر البنزين بالدولار النقدي، ودولار السوق السوداء يتقلّب بشكل مستمر.
ووفق معلومات “النهار” فإنّ توجيهات وزير الطاقة والمياه وليد فياض تقضي بتعديل أسعار المحروقات أيضاً في كلّ مرّة يزيد فيها تقلب الدولار عن الألف ليرة لبنانية. وبعد الارتفاع المتواصل للدولار في الساعات الماضية، تقرّر تعديل جدول الأسعار اليوم.