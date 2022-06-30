جدول جديد لأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل

صدر جدولٌ جديد لأسعار المحروقات، وسجّل تراجعاً بـ3000 ليرة لبنانية للبنزين بنوعَيه 95 و98 أوكتان، كما سجّل سعر المازوت تراجعاً ملحوظاً بـ22000 ليرة، والغاز بـ11000 ليرة.

وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 676000 ليرة لبنانية.

– بنزين 98 أوكتان: 687000 ليرة لبنانية.

– المازوت ديزل أويل: 747000 ليرة لبنانية.

– الغاز: 347000 ليرة لبنانية.

وكان وكان أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى انه ليس هناك أزمة محروقات، كاشفًا أن موضوع البنزين ذاهب باتجاه الحل مطلع الاسبوع.

وفي حديث لقناة لـLBCI، أوضح أن هناك باخرة تفرغ حمولتها في خزانات الشركات المستوردة للنفط وهناك أيضاً بضاعة لدى بعض الشركات.

وقال: “نجري الاتصالات مع أصحاب الشركات الذين أكدوا أنهم سيبدأون بتوزيع البضاعة الى المحطات ابتداءً من السادسة صباحاً”.

وكان أبو شقرا قد أكد في حديث لصوت لبنان 100.5، ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين.