الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جدول جديد لأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل

منذ 8 دقائق
المحروقات

المحروقات

A A A
طباعة المقال

صدر جدولٌ جديد لأسعار المحروقات، وسجّل تراجعاً بـ3000 ليرة لبنانية للبنزين بنوعَيه 95 و98 أوكتان، كما سجّل سعر المازوت تراجعاً ملحوظاً بـ22000 ليرة، والغاز بـ11000 ليرة.

وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 676000 ليرة لبنانية.
– بنزين 98 أوكتان: 687000 ليرة لبنانية.
– المازوت ديزل أويل: 747000 ليرة لبنانية.
– الغاز: 347000 ليرة لبنانية.

وكان وكان أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى انه ليس هناك أزمة محروقات، كاشفًا أن موضوع البنزين ذاهب باتجاه الحل مطلع الاسبوع.

وفي حديث لقناة لـLBCI، أوضح أن هناك باخرة تفرغ حمولتها في خزانات الشركات المستوردة للنفط وهناك أيضاً بضاعة لدى بعض الشركات.

وقال: “نجري الاتصالات مع أصحاب الشركات الذين أكدوا أنهم سيبدأون بتوزيع البضاعة الى المحطات ابتداءً من السادسة صباحاً”.

وكان أبو شقرا قد أكد في حديث لصوت لبنان 100.5، ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الثقافة محمد المرتضى
    المرتضى: مؤمنون بانتصارنا القريب على أزماتنا
    وزير الاتصالات جوني القرم
    بعد المعلومات عن اتجاه القرم إلى تأجيل تنفيذ قرار رفع التعرفة... توضيح
    الرئيس نجيب ميقاتي
    مكتب ميقاتي: مسرّبو التشكيلة معروفون ومن الأفضل الّا يلعبوا بالنار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
    الدولار
    انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟
    وزير الاتصالات جوني القرم
    بعد المعلومات عن اتجاه القرم إلى تأجيل تنفيذ قرار رفع التعرفة... توضيح