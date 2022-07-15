جدول جديد لأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات، وقد لحظ انخفاضاً بكافة الأسعار التي جاءت على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 627000 ليرة

– بنزين 98 أوكتان: 639000 ليرة

– المازوت: 675000 ليرة

– الغاز: 323000 ليرة.

وكان أكّد ممثّل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا أنّ “البنزين والمازوت متوافران ولا مشكلة في الأسواق”، مشدداً على أنّه “لا ذريعة للأفران لعدم تسليم الخبز”.

وأضاف في حديث إذاعي: “المواطن هو همّنا الأول ولا ارتفاع لأسعار المحروقات قريباً بل قد يكون هناك انخفاض والموضوع مرتبط بأسعار النفط العالمية”.

وسط جملة التعقيدات والصعوبات التي يعانيها لبنان على أكثر من صعيد، يعيش اللبنانيون ضائقة معيشية مرهقة للغاية يعمقها الارتفاع المتواصل للأسعار.

ويشهد لبنان أزمة كبيرة في توفير إمدادات الوقود، لاسيما مع صعوبة في توفيره للمحطات الكهربائية، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات متكررة وغياب مطلق للتغذية الكهربائية في كثير من المناطق لساعات طويلة.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

واستفحلت الأزمة جراء انتشار فيروس كورونا، وتبعات الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، وما نجم عنه من خسائر مادية فادحة.