جدول جديد لأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل

صدر جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، وباتت كالآتي:
صفيحة بنزين 95 أوكتان: 567000 ليرة (-14000)
صفيحة بنزين 98 أوكتان: 579000 ليرة (-14000)
المازوت: 647000 ليرة (-2000)
الغاز: 316000 ليرة (+2000).
وكان توقع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا انخفاضاً في جدول تركيب اسعار المحروقات اليوم على مادة البنزين والمازوت بسبب تراجع اسعار النفط عالميًا.
وفي خطوة فاجأت الأسواق قرر مصرف لبنان الطلب من مستوردي المحروقات وأصحاب المحطات في لبنان تأمين ما نسبته 15% من ثمن استيراد البنزين “كدولار نقدا” من السوق الموازية أي السوق السوداء، حيث تسبب هذا الأمر بارتفاع جديد لأسعار البنزين في بلد تحولت فيه المخابز في اليومين الماضيين إلى حلبات مصارعة شهدت إطلاق نار بسبب التقنين القاسي لعمليات انتاج الخبر في البلاد.
ويقول ممثل نقابة أصحاب محطات المحروقات فادي أبوشقرا في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية “إن ارتفاع أسعار البنزين اليوم في لبنان بواقع 14 ألف ليرة سببه قرار مصرف لبنان الذي فرض تأمين 15% كدولار نقدا من السوق السوداء.
وأشار إلى أنهم كأصحاب محطات وموزعين طالبوا بأن تكون الخطوة سريعة وهو ما حصل بالفعل عبر إصدار جدول جديد للأسعار، ولكن المفاجأة كانت بأن جدول وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط احتسب نسبة الـ 15% على سعر 29400 ليرة للدولار في حين أن السعر الحقيقي والذي يجب اعتماده هو 29900 ليرة للدولار.