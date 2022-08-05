جدول جديد لأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل

صدر جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، وباتت كالآتي‎:‎

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صفيحة بنزين 95 أوكتان: 567000 ليرة‎ (-14000)‎

صفيحة بنزين 98 أوكتان: 579000 ليرة‎ (-14000)‎

المازوت: 647000 ليرة‎ (-2000)‎

الغاز: 316000 ليرة‎ (+2000)‎‏.‏

وكان توقع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا انخفاضاً في جدول تركيب اسعار المحروقات اليوم على مادة البنزين والمازوت ‏بسبب ‏تراجع اسعار النفط عالميًا.‏

وفي خطوة فاجأت الأسواق قرر مصرف لبنان الطلب من مستوردي المحروقات وأصحاب المحطات في لبنان تأمين ما نسبته 15% ‏من ثمن استيراد البنزين “كدولار نقدا” من السوق الموازية أي السوق السوداء، حيث تسبب هذا الأمر بارتفاع جديد لأسعار البنزين في ‏بلد تحولت فيه المخابز في اليومين الماضيين إلى حلبات مصارعة شهدت إطلاق نار بسبب التقنين القاسي لعمليات انتاج الخبر في ‏البلاد.‏

ويقول ممثل نقابة أصحاب محطات المحروقات فادي أبوشقرا في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية “إن ارتفاع أسعار البنزين اليوم في ‏لبنان بواقع 14 ألف ليرة سببه قرار مصرف لبنان الذي فرض تأمين 15% كدولار نقدا من السوق السوداء.‏

وأشار إلى أنهم كأصحاب محطات وموزعين طالبوا بأن تكون الخطوة سريعة وهو ما حصل بالفعل عبر إصدار جدول جديد للأسعار، ‏ولكن المفاجأة كانت بأن جدول وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط احتسب نسبة الـ 15% على سعر 29400 ليرة للدولار في حين ‏أن السعر الحقيقي والذي يجب اعتماده هو 29900 ليرة للدولار.‏