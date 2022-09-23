جدول جديد لأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات اليوم وسجّل انخفاضاً ملحوظاً بعد ارتفاعه بالأمس:

بنزين 95 أوكتان :668000 (-14000)

بنزين 98 أوكتان :685000 (-13000)

المازوت :807000 (-26000)

الغاز :390000 (+2000).

وكان رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “ما حصل اليوم في جدول تركيب الأسعار غير مقبول، إذ إن هناك فرقًا أكثر من 1600 ليرة بين سعر صرف الدولار في الجدول حيث احتسب 36650 ليرة والسعر الحقيقي عند شرائنا له عند الصرافين عند صدور الجدول يفوق 38100 ليرة”، مشيرًا إلى “خسائر كبيرة تتكبّدها المحطات تفوق 25000 ليرة في كل صفيحة بنزين”.

وقال البراكس في تصريح له: “لذلك حل واحد ووحيد وهو الذهاب إلى السماح للمحطات بتسعير البنزين بالدولار لنتفادى البلبلة التي تنتجها تقلبات الليرة وعدم استقرارها”.