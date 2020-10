جدول رحلات شركة طيران الشرق الأوسط لخريف شتاء 2020-2021

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها لخريف – شتاء 2020-2021 وذلك للفترة الممتدة من 25 تشرين الاول و لغاية 27 آذار 2021 وفق التالي:

” Departure from Beirut* Arrival to Destination* Departure from Destination* Arrival to Beirut*

Days of Operation

EUROPE

PARIS 7:50 11:35 13:40 18:55 DAILY

16:00 19:40 9:15 14:25 Monday, Wednesday,Friday,Saturday, Sunday

LONDON 7:35 10:45 12:10 18:50 Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday

FRANKFURT 7:15 10:40 12:00 16:50 Tuesday, Thursday, Friday, Sunday

BRUSSELS 7:00 10:40 11:40 16:50 Wednesday, Saturday

GENEVA 7:25 10:40 11:45 16:35 Monday, Friday

COPENHAGEN 14:30 17:45 18:45 23:50 Wednesday, Sunday

MADRID 8:55 13:15 14:45 20:15 Thursday

MILANO 8:05 11:05 12:05 16:40 Monday

ROME 8:30 11:10 12:20 16:30 Thursday

MIDDLE EAST

ISTANBUL 8:20 11:20 12:20 13:15 DAILY

16:35 19:35 20:35 21:30 DAILY

ATHENS 8:15 10:15 11:15 13:00 Thursday

18:00 20:00 21:00 22:45 Sunday

LARNACA 15:15 16:00 16:40 17:20 Thursday, Sunday

AMMAN 8:00 10:00 11:00 11:00 Monday, Thursday

CAIRO 8:00 9:30 10:30 11:45 Friday, Sunday

18:50 20:20 21:20 22:35 Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday

YEREVAN 7:50 12:00 13:00 13:00 Tuesday, Saturday

BAGHDAD 14:55 17:25 18:25 19:00 Monday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday

ERBIL 14:05 17:05 18:05 19:00 Thursday, Saturday

NAJAF 16:20 19:00 20:00 20:45 Thursday, Sunday

BASRA 14:30 17:30 18:30 19:45 Thursday

GULF

JEDDAH 16:10 19:40 20:40 22:10 Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday

RIYADH 16:55 20:10 21:10 22:45 Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday

DAMMAM 17:15 20:40 21:40 23:30 Thursday, Sunday

KUWAIT 17:15 20:30 21:30 23:00 Tuesday, Thursday

DOHA 10:30 14:10 15:10 17:20 Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday

ABU DHABI 8:00 13:05 14:05 15:35 Tuesday, Friday, Sunday

DUBAI 7:20 12:30 13:30 15:05 DAILY

16:15 21:25 22:25 0:00 Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday

AFRICA

ABIDJAN 9:05 16:25 17:55 03:00+1 Monday

9:05 14:30 16:00 02:45+1 Friday

LAGOS 9:05 15:05 Wednesday

19:15 2:45 Friday

ACCRA 9:05 14:30 Monday

9:05 15:50 17:20 02:00+1 Wednesday

*: Local Time

واشارت الشركة في بيان، الى ان “المعلومات الواردة في الجدول أعلاه قد تخضع للتحديت. على جميع المسافرين التأكد من شروط الدخول إلى الدول المتوجهين إليها وذلك على مسؤوليتهم الخاصة.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center 961-626999 – [email protected] أو زيارة: https://bit.ly/3nPigw7 “.