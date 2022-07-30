السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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جديد الدولار الجمركي.. هذا ما كشفه بوشكيان

منذ 40 دقيقة
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج بوشكيان​، إلى أن “​الدولار الجمركي​ قرار أساسي وقد تأخر في الصدور، وكنا ننتظر ​الموازنة​ لإستيعاب الأزمة لكنها تأخرت وكان يتحتم علينا اتخاذ إجراءات إصلاحية”.

وأوضح في حديثٍ لقناة “الجديد”، أن “الدولار الجمركي سيطبّق على الكماليات وليس على الأمور الحياتية الأسياسية، وهناك حوالي 500 منتج لن يشمله الجمرك واللوائح أصبحت جاهزة”، ولفت إلى أنه “سيتم مراقبة ​الأسعار​ لمنع استغلال قرار الدولار الجمركي لرفع الأسعار وسننشر السلع التي لا تخضع لهذا القانون منعاً لإستغلال المستهلكين”.

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