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جديد اللقاحات منتهية الصلاحية.. بيان هام لوزارة الصحة

20 - يناير - 2022
آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 8:41 مساءً
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

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أشار المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة الى انه “توضيحا للمعلومات المتعلقة بإنتهاء صلاحية كمية محددة من لقاح فايزر، تؤكد وزارة الصحة العامة أن هذه اللقاحات ما زالت صالحة للاستعمال.

حيث استندت وزارة الصحة إلى المعطيات العلمية المقدمة من منظمة الصحة العالمية التي مددت صلاحية اللقاح إلى تسعة أشهر بعدما كانت في السابق ستة أشهر، أي سمحت باستعمال اللقاحات خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة الصلاحية السابقة”.

ولفت المكتب الاعلامي في بيان الى أن “الوزارة استندت الى مراسلات مع الشركة المصنعة فايزر، التي حصلت على الموافقة على تمديد تاريخ صلاحية هذه اللقاحات، في بلد المنشأ، من خلال الوكالة الاميركية للغذاء والدواء (FDA) وخلُصت الى تمديد تاريخ صلاحية هذه اللقاحات من ستة أشهر إلى تسعة، مما يضمن صلاحية اللقاحات للاستعمال وأمانها وفعاليتها”.

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