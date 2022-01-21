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جديد قضية إحراق مكتبة "محمد المغربي".. بيان لوزارة الثقافة

21 - يناير - 2022
إحراق مكتبة "محمد المغربي"

إحراق مكتبة "محمد المغربي"

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أصدرت وزارة الثقافة بياناً جاء فيه:

“‎‏بعد المتابعة الحثيثة لقضية محمد المغربي الذي يعيش تحت جسر الفيات حيث يقوم ببيع الكتب، وبعد الزيارة التي قام بها الوزير القاضي محمد وسام المرتضى للمكان المذكور، ‏فقد تم البدء بوضع الآليات الممكنة لمساعدته اجتماعياً وحياتيا واقامة، بعد التأكد من أوراقه الثبوتية وبعض المعطيات الأخرى. إلا أنه ‏وقعت مساء أمس حادثة غريبة نتج عنها إحراق الكتب التي يضعها المغربي في المكان، إضافة إلى إحراق أغراضه الخاصة”.

وعليه‏ فإن وزارة الثقافة ممثلة بالوزير المرتضى تعمل بالتنسيق مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ومع الأمن العام اللبناني، ومع المراجع القضائية المختصة لجلاء ملابسات هذه الحادثة وتداعياتها والعمل على معالجة الموضوع في أسرع وقت ممكن، على أن يستكمل بعد ذلك العمل على معالجة أوضاعه المذكورة”.

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