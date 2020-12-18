استمع لاذاعتنا

جديد كورونا في السجون

منذ ساعة واحدة
سجن رومية

سجن رومية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

1- وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي إلى /580/ حالة من أصل العدد الإجمالي /625/ حالة إيجابية، من ضمنها حالة واحدة في سجن القاصرات، وذلك بعد إجراء /2162/ فحصاً مخبرياً(PCR) للنزلاء.

2- في نظارة قصرعدل بيروت يوجد /7/ حالات إيجابية.

3- في نظارة مخفر بعلبك، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص حالتَينإيجابيتَين.

4- في نظارة قصر عدل طرابلس، تبيّن وجود حالتَينإيجابيتَين.

5- في سجن جبيل، يوجد /5/ حالات إيجابية.

6- في نظارة فصيلة القبّة، تبيّن وجود /3/ حالات إيجابية.

7- في نظارات وحدة شرطة بيروت، يوجودحالة إيجابية واحدة.

8- أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية،فلم يعد يوجد أي حالة إيجابية.

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook”العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس عون والبطريرك الراعي
    لبنان تحت أنظار المجتمع الدولي.. فهل يكون الخلاص على يد الراعي؟
    الوزير عباس مرتضى والسفير الصيني وانغ كيجيان
    مرتضى والسفير الصيني أطلقا مشروع بناء المبنى الجديد للكونسرفتوار في ضبيه
    النائب محمد كبارة
    كبارة: طرابلس لن تسكت على ظلم .. واحذروا غضبة الحليم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كهوف ضخمة مخبأة تحت بورنيو
    اكتشِفوا متاهة الكهوف الضخمة والمخبأة تحت بورنيو
    كيندا الخطيب
    خاص: هذا ما جاء في نص مرافعة كيندا الخطيب في المحكمة العسكرية
    مرض جلدي نادر يصيب طفلة هندية
    بالفيديو: بشرة طفلة تتحول إلى حجارة بسبب مرض نادر!