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“جرائم المعلوماتية” يستدعي ربيع الأمين: مروان خير الدين بدأ حربه!

استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، الناشط ربيع الأمين إلى التحقيق، الإثنين المقبل، بدعوى مقدّمة ضدّه من بنك “الموارد” لصاحبه مروان خير الدين، حسبما أعلن الأمين في منشور فايسبوكي.

 

وقال الأمين “طبعاً لن أكون وحيداً في هذا المكتب إن قررت الامتثال والذهاب، وطبعاً لن تثنينا تهديدات المصارف عن رفع صوتنا ضدها وعن مطالبتها بإعادة الأموال العائدة للمودعين والتي تحبسها عنهم وتمنعها عنهم. وطبعاً لن نقبل أن يعمل مروان خير الدين القاتل للحيوانات البرية والمفتخر بفعلته بأن يروّج لمشروع تحويل الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية”. وأضاف: “لن نسكت وفي كل دعوى ترفعها هذه المصارف علينا سنرفع وتيرة المواجهة وسننال منها ومن سياساتها بقوة القانون وبقوة الاصرار والموقف..”.

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وأضاف الأمين في منشور آخر قائلاً: “المصارف التي تحجز على أموالنا، المصارف التي تهددنا بالدرك المدجج بالسلاح إن رفع أي منا صوته بوجهها مطالباً بماله، المصارف التي تهدد بإقفال حسابات من يعترض مطالباً بماله.. اليوم مصرف فالت من عقاله يحاول اصطيادنا عبر القضاء … بنك الموارد لصاحبه صياد الحيوانات المهددة بالانقراض مروان خير الدين يرفع أول دعوى لقمع الصوت المعترض .. بنك الموارد يعلن حربه على حق التعبير وحرية التعبير بعد أن أعلن حربه على مودعيه!”.

 

المصدر المدن
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