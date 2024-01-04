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جرادة: إسرائيل تسعى لـ "ردّ الهيبة".. وسيناريوهات تصعيد مع لبنان!

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 4 - يناير - 2024 8:34 صباحًا
الياس جرادة

الياس جرادة

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أعرب النائب الياس جرادة عن توقعه، منذ بداية الحرب في غزة، بأن يكون هناك سيناريوهات تصعيد مع لبنان وأن تلجأ “إسرائيل” إلى توسيع عدوانها، خارج المِساحة الجغرافية المحددة.

جرادة قال في حديث إلى صحيفة “الأنباء الإلكترونية”: “إنّ ذلك لأن ليس هناك مجال لرد الهيبة، التي خسرتها إسرائيل، بعد معركة “طوفان الأقصى”، إلا بتوسيع رقعة الاعتداءات سواء، في الضاحية أو إيران.”

واعتبر جرادة أنّ الهدف من توجيه الضربات، في العمق، لرد الهيبة قبل الذهاب إلى مفاوضات مكسورة الجانح.

وأوضح وجود احتمال آخر، وهو أن يكون ما جرى استدراج لحرب مفتوحة ذات عواقب وخيمة على الأطراف “وإسرائيل” بالتحديد، لن تكون بمنأى عن تلك النتيجة، خصوصًا، بعد تجربة غزة، حيث فشلت في الاجتياح.

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