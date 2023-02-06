جرافات "الأشغال" تفتح الطرقات.. وإجلاء مواطنين علقوا بالثلوج

أجلت جرافة تابعة لوزارة الاشغال العامة عدداً من الشبان كانوا عالقين في سيارة رباعية الدفع في منطقة القموعة – مرجحين بسبب الثلوج وتم سحب السيارة وتأمين من بداخلها.

هذا وتواصل جرافات وزارة الاشغال العامة أعمال فتح الطرقات في جرود عكار. وأفاد رئيس مركز جرف الثلوج خالد ديب بأن “طريق عام جرد القيطع سالك حتى بلدة فنيدق. فيما الطريق من نبع فنيدق الى القموعة سالك للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية”.

وأوضح أن “الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي طريق القموعة – مرجعين – الهرمل والقموعة – الشنبوق – القبيات”.

وحذّر ديب السائقين من “عدم السير على الطرقات الجبلية في وقت متأخر من الليل وخلال ساعات الفجر نظرا لتكون الجليد”.