الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جرافات الأشغال واتحاد بلديات جرد القيطع يقومان بجرف الثلوج على طريق فنيدق

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2023 9:42 صباحًا
فتح الطرقات المقطوعة بالثلوج

فتح الطرقات المقطوعة بالثلوج

A A A
طباعة المقال

أنجزت جرافات وزارة الاشغال العامة بالتعاون مع اتحاد بلديات جرد القيطع عمليات فتح وتوسيع الطرق الجبلية، وخصوصاً فيدق – القموعة، حيث بلغت سماكة الثلوج على الهضاب المحيطة بسهلات القموعة اكثر من متر.

وتواصل ورش الاشغال العامة واتحاد بلديات جرد القيطع عملية رش الملح على الطرق الرئيسية والفرعية لاذابة طبقات الجليد التي تتشكل عليها ليلا ومع ساعات الصباح الاولى.

ونصح رئيس مركز جرف الثلوج في المنطقة خالد ديب السائقين القيادة بحذر والتزام ركن السيارات في الاماكن المخصصة وعدم ركنها الى جوانب الطرق كي لا تشكل عائقا امام عمل الجرافات والحركة المرورية.

واكد ان الطرق على ارتفاع 1500 متر وما فوق، ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الأشغال علي حمية
    حمية: مطار رفيق الحريري الدولي يستعد لاستقبال 3 طائرات رومانية لمساعدة سوريا
    فرانك هوغيربيتس
    خبير الزلازل الهولندي ينتقد ما حصل معه على قناة لبنانية!
    الجيش اللبناني
    الجيش: توقيف أشخاص لإرتكابهم جرائم مُختلفة

    الأكثر قراءة

    فادي الهاشم
    صدور الحكم النهائي بحق زوج نانسي عجرم
    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    مفاجآت ملف رئاسة الجمهورية.. وهاب يكشف المستور!
    طبقات الأرض
    طبقة "لزجة" غير معروفة.. اكتشاف مثير تحت الصفائح التكتونية للأرض