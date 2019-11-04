جردة حساب طرابلس الإعلامية: صورة واحدة ومراسلون مذهولون
بشيرمصطفى
أجندة التغطية
يؤكد نعيم برجاوي أن أحدًا لم يفرض قيوداً على حركة المراسلين أو يضع لهم أجندة، وينطلق من تجربته ليقول انه خلال 7 أيام من التغطية أجرى أكثر من 200 مقابلة مع عامة الناس ومن مختلف الشرائح المتواجدة في الساحة. وتطرقت الناس فيها الى المطالب الأساسية للتظاهرات، وكذلك لهمومهم العامة، ومعاناتهم الخاصة كقضية الأساتذة المتعاقدين وقضية العفو العام ومشاكل البيئة والحرمان الذي تعيشه طرابلس، كما جال على خيم المبادرات الإيجابية الفنية، والحوارية والتثقيفية من دون إستثناء. ويختصر برجاوي القاعدة الذهبية للتغطية: “على الصحافي أن يحترم رأي الجمهور وألا يمارس أي توجيه لهم، وفي المقابل على الجمهور أن يحترم قواعد العمل الصحافي”.
أقرب إلى الناس
الإعلام العالمي في المقدمة
يتواجد في طرابلس عدد كبير من مراسلي القنوات الدولية، وفيما تحفظ بعض المراسلين عن الحديث بسبب سياسة قنواتهم التي تفرض موافقة مسبقة، يؤكد مراسل TRT، وائل حجار، أن الحدث اللبناني غير المسبوق هو الذي فرض التغطية لأن موقع لبنان إستراتيجي مؤثر في صراعات المنطقة. ويشير الى أن طرابلس فرضت نفسها على القنوات الإخبارية لأنها أذهلت الجميع بسبب الحشود والإستمرارية، جازمًا بأن قناته ليست لديها اي أجندة في لبنان سوى متابعة الحدث.
ويُقر عزام بأن طرابلس فاجأت للجميع لأنها كانت موسومة بالتطرف والمشاكل والتهميش والبطالة، إلا أنها ما لبثت أن قدمت مشهداً جامعاً عابراً للطوائف والمناطق. كما يوضح أن تركيز المنتج الإعلامي على الرسائل المباشرة على حساب التقارير يأتي من أن العمل حاليًا يفترض السرعة ومواكبة التطورات الآنية.