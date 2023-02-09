جرف الثلوح ورش الملح على الطرقات في بعلبك

انحسرت العاصفة الثلجية “فرح”، مخلفة وراءها طبقات من الجليد في بعلبك، بسبب تدني درجات الحرارة خلال ساعات الليل التي لامست الست درجات تحت الصفر. وقد بادرت فرق بلدية بعلبك منذ الصباح الباكر إلى رش الملح على طرقات الوسط التجاري ومحيطه لجهة طلعة العجمي، حي الشميس، وصولًا إلى طلعة “الكينغ” بجوار بحيرة “البياضة”، فيما استمر سلوك طرق محلة العسيرة محفوفًا بمخاطر الانزلاق على صفيح الجليد الذي غلفها.

وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ومواكبة للأعمال من قبل المدير الإقليمي في البقاع المهندس محمد الحاج شحادة، تولى مركز عيناتا لجرف الثلوج فتح الطرقات التالية: عيناتا- دير الأحمر- اليمونة- دار الواسعة- الرام، وطريق بلدة برقا الرئيسية.