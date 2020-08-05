جريحان في وزارة الإعلام وأضرار جسيمة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

نال مبنى وزارة الإعلام، كسائر المباني في بيروت، نصيبه من أضرار جسيمة بفعل انفجار المرفأ أمس، فتناثر الزجاج في كل الطبقات، من مكتب الوزيرة الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع والمديرية العامة للوزارة و”الوكالة الوطنية للاعلام” و”إذاعة لبنان” ومديرية الدراسات والمنشورات.

واقتلعت واجهات من مكانها، وخلعت أبواب، وسقطت الأسقف المستعارة في المكاتب والأروقة من شدة العصف.

وأصيبت الزميلة سمر مبسوط بجروج مختلفة جراء تساقط الزجاج عليها، الأمر الذي استدعى نقلها الى المستشفى. كذلك جرح الزميل سمير عبود.

ورغم الإصابات والأضرار، استمر العمل طبيعيا في كل مديريات الوزارة ولم تتراجع وتيرة الإنتاج، وهو ما كان محل ثناء من وزيرة الاعلام منال عبدالصمد نجد والمدير العام للوزارة حسان فلحة.