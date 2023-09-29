جريح جراء إطلاق نار داخل عين الحلوة

سُمع صوت اطلاق نار عند سوق الخضار داخل مخيم عين الحلوة، نتج عنه إصابة أحد الأشخاص، وقد نُقل الى مستشفى “النداء الإنساني” داخل المخيم، ومن ثم الى مستشفى خارج المخيم للمعالجة.

وكانت قضت محكمة عسكرية لبنانية، الأربعاء، بسجن زعيم في تنظيم “داعش” 160 عاما، بعد إدانته في تنفيذ هجمات دامية ضد قوات الأمن والتخطيط لأخرى تستهدف المباني الحكومية والمناطق المدنية المزدحمة.

وقال مسؤولون قضائيون إن عماد ياسين، وهو فلسطيني في الخمسينيات من عمره، اعترف بجميع التهم الـ11 الموجهة إليه، بما في ذلك الانضمام إلى “منظمة إرهابية”، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.

وشملت الاعترافات ارتكاب ياسين جرائم في عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وإطلاق النار على جنود لبنانيين، ونقل أسلحة وذخائر للجماعات المسلحة.