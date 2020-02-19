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جريصاتي: لهذا السبب لن يوقّع الرئيس عون على الموازنة

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لم يوقّع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون على موازنة العام 2020 التي أقرّها مجلس النوّاب في 27 كانون الثاني الماضي، ما يمنع نشرها وبدء سريان تنفيذها حتى الآن، مع ما تتضمّنه من إعفاءات ومهل للقروض المتعثّرة.

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وأكّد مستشار رئيس الجمهوريّة الوزير السابق سليم جريصاتي، في حديث لموقع mtv، أنّ الرئيس لن يوقّع على الموازنة لأنّها لا تتضمّن قطع حساب عن العام 2018، الأمر الذي يعتبر مخالفة يرفضها الرئيس من ناحية المبدأ.

ولفت جريصاتي الى أنّ رئيس الجمهوريّة سينتظر انقضاء مهلة الشهر، وفق المادة 57 من الدستور، لتصبح الموازنة نافذاً حكماً من دون أن يمنحها توقيعه.

المصدر MTV

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