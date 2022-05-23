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جريصاتي يتحدث عن تاريخ مغادرة الرئيس عون لقصر بعبدا

23 - مايو - 2022
آخر تحديث: 23 - مايو - 2022 10:28 مساءً
القصر الجمهوري في بعبدا

القصر الجمهوري في بعبدا

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مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، أعلن مستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي، أنّ “الرئيس ميشال عون سيغادر قصر بعبدا منتصف ليل 31 تشرين أول المقبل، أي عند انتهاء ولايته الدستورية”.

وفي حديث لقناة “الميادين”، أكّد جريصاتي انّ “كل كلام آخر يُقال من منبر بعبدا أو من خارجه في غير هذا الإطار، يُسأل عنه صاحبه”.

واضاف: “رئيس الجمهورية يتقيد بأحكام الدستور بعد أن أقسم عليه، والرئيس خارج أي استهداف يتعلق بالموضوع الدستوري وسيبقى على عهده، وإذا تعذر لأي سبب انتخاب رئيس جديد، تتولى الحكومة إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وتابع: “إذا تعذر أيضاً في أسوأ الاحتمالات تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، تناط الأمور بعد 31 تشرين الأول بحكومة تصريف الأعمال، ولو أنها ستكون مقيدة الصلاحيات”.

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