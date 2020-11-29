استمع لاذاعتنا

جريمة بشرّي… البلدية تدعو إلى كشف الملابسات

منذ 40 دقيقة
بشري

بشري

A A A
طباعة المقال

أشارت بلدية بشرّي في بيان إلى أن “لطالما كانت بشري مدينة الكرامة والرجولة والكرم، وهذه الصفات لا بد من أن تتماشى معا لتحافظ مدينتنا على صورة الدولة النموذجية ويبقى أهلها مثالا يحتذى به في المناطق كافة ولطالما آمنا بدولة القانون، رافضين رفضا قاطعا شريعة الغاب، ولطالما كنا السباقين الى محاربة السلاح المتفلت، ورفض مبدأ الدويلة البعيدة كل البعد عن مبدأ بناء الدولة القوية التي تحفظ حقوق مواطنيها ومن هنا، شرعنا منذ لحظة وقوع الحادثة المفجعة التي أودت بحياة ابن مدينتنا جوزيف طوق على يد أحد العمال السوريين، الى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون، لتهدئة النفوس، وتنفيذ العدالة، وهي أدنى واجباتنا أمام أهل الفقيد خصوصا، وأهل المدينة عموما”.

وتابعت البلدية: “لذلك، طلبنا من كل الاجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الاجراءات اللازمة سريعا، والكشف على ملابسات الجريمة وإنزال أشد العقوبات بالجان ورغم اتخاذنا كافة الإجراءات القانونية التي عادة ما تؤخذ عند وقوع أي جريمة، لم نتوان عن اتخاذ خطوات جريئة ضمن نطاق صلاحيتنا، تجسدت بطرح مشروع الحد من العمالة الأجنبية وفتح فرص العمل أمام أبناء مدينتنا، من أجل استفادتهم من تلك الفرص ومن أجل إضفاء المزيد من الأمان على المدينة وسكانها الذين يؤمنون بأن أمنهم لا يتحقق إلا عندما يستلم شبابهم زمام الأمور”.

ولفتت إلى أن “من هذا المنطلق بالتحديد، نؤكد اليوم ضرورة الحفاظ على الأمن والأمان داخل المدينة، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال رفض قوة السلاح وعدم الإنصياع إلى مبدأ التسرع والخلط بين الظالم والمظلوم فمنذ فجر التاريخ لم يتعد أي بشراوي على تربية وثقافة أي شخص أعزل أو على حرمة بيت”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سعر صرف الدولار مقابل الليرة
    دولار السوق السوداء يحافظ على “إرتفاعه”
    مدرسة
    هيئة الطوارئ المدنية تنبّه… “فتح المدارس سيحدث مجزرة صحية”!
    قنابل مضيئة جنوباً واستنفار عسكري إسرائيلي
    قنابل مضيئة جنوباً واستنفار عسكري إسرائيلي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تأبين مارادونا
    بالصورة: التقطوا سيلفي مع جثمان مارادونا فطردوا من وظيفتهم
    الأزمة الاقتصادية اللبنانية تنفجر مهددة عقوداً من الازدهار
    دولار السوق السوداء يتأرجح… قبل الانفجار الكبير
    وزير الصحة
    بالفيديو: بـ”السيف” يضرب وزير الصحة الإجراءات الوقائية… الكيل بمكيالين حتى في مواجهة الفيروس!