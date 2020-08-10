جعجع: أعطانا الله أياما حلوة لكي نرد الجميل لفرنسا ولو رمزياً

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه “مرة من جديد تثبت فرنسا بانها الأم الحنون للبنان. مرة من جديد يثبت الشعب الفرنسي كم هو متعلِّق بلبنان”.

وشكر جعجع عبر “تويتر” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لأنك تركت كل انشغالاتك، كل “covid 19″، وكل المشكلات الاقتصادية التي تعانيها فرنسا وأوروبا هذه الأيام وخصصت حتى الآن أسبوعا كاملا للبنان”.

وقال: “أعطانا الله أياما حلوة لكي نرد الجميل لفرنسا ولو رمزياً”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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