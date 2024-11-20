الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 20 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جعجع اطّلع من هوكشتاين على مفاوضات وقف إطلاق النار

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2024 9:16 صباحًا
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يلتقي في معراب المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين

رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يلتقي في معراب المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين

A A A
طباعة المقال

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين ترافقه السفيرة الأميركية ليزا جونسون ومساعدته، وذلك في حضور النائب ستريدا جعجع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان. وقد وضع هوكشتاين جعجع في اجواء المفاوضات التي يجريها للوصول الى وقف لإطلاق النار والاتفاق على آليات تنفيذ القرار 1701، وهو في انتظار أجوبة الجانب اللبناني لنقلها الى اسرائيل في حال وجود ايجابيات جدية للبناء عليها.

و أكد جعجع من جهته أن “أي حل لا يرتكز على تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، لن يكون ذا جدوى للبنان”.

وقد استبقى جعجع وعقيلته هوكشتاين والسفيرة جونسون الى مائدة العشاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحرب على لبنان
    مجزرة في معركة.. شهداء و مفقودين جراء الغارات العنيفة على البلدة
    واشنطن
    الحرب على لبنان
    واشنطن تقول كلمتها بشأن اتفاق التهدئة في لبنان!
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: اتفاق الطائف أعاد السلطة المطلقة إلى كنف الدولة وجيشها فقط

    الأكثر قراءة

    المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
    بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
    الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب
    أفيخاي أدرعي
    الحرب على لبنان
    صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎