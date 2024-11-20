جعجع اطّلع من هوكشتاين على مفاوضات وقف إطلاق النار

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين ترافقه السفيرة الأميركية ليزا جونسون ومساعدته، وذلك في حضور النائب ستريدا جعجع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان. وقد وضع هوكشتاين جعجع في اجواء المفاوضات التي يجريها للوصول الى وقف لإطلاق النار والاتفاق على آليات تنفيذ القرار 1701، وهو في انتظار أجوبة الجانب اللبناني لنقلها الى اسرائيل في حال وجود ايجابيات جدية للبناء عليها.

و أكد جعجع من جهته أن “أي حل لا يرتكز على تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، لن يكون ذا جدوى للبنان”.

وقد استبقى جعجع وعقيلته هوكشتاين والسفيرة جونسون الى مائدة العشاء.