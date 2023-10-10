جعجع: الأمور في الجنوب لن تتّسع.. والقرار في إيران

اعتبر رئيس حزب “القوات” سمير جعجع أنّ “ما يجري بين حماس والإسرائيليين هي حرب بكل ما للكلمة من معنى ولا أعتقد أن الأمور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ستتسع”.

وأضاف جعجع عبر الـ”أم تي في” أنّ الحرب بين غزة والإسرائيليين لها حسابات استراتيجية على صعيد الشرق الأوسط ولا سيما إيران، مشيرًا إلى أنّه طالما لا حل للقضية الفلسطينية فالأمور مفتوحة على مختلف المفاجآت، ويجب إيجاد حل على قاعدة الدولتين.

وتابع جعجع أن “لا شيء إسمه حزب الله بما يجري بين حماس والإسرائيليين والقرار في إيران”، قائلًا: “علينا العمل لعدم اشتعال جبهة الجنوب وأسجل غيابًا كبيرًا للحكومة اللبنانية”.

واعتبر جعجع أن التجاوزات الإسرائيليّة غير مقبولة وحلّ القضية الفلسطينيّة لا يكون بالحروب وبمقولة إزالة إسرائيل.