جعجع: الانتخابات النيابية المبكرة هي الحل الوحيد المتبقي

أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، أن “الحل الوحيد المتبقي للخروج من أزمتنا الحاليّة يكمن في الذهاب إلى انتخابات نيابيّة مبكرة”، معتبراً أن “انتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على الإنقاذ في ظل الأكثريّة الحاكمة الحاليّة هو كمن ينتظر أن تنبت مراع خضراء وسط صحراء قاحلة لم تعرف الأمطار يوماُ وبعيدة آلاف الأميال عن أقرب واحة مياه إليها”.

ولفت إلى أنه “بالنسبة للوضع الأمني في زحلة فقوى الأمن الداخلي مدعوة إلى جانب بلديّة زحلة وباقي الأجهزة الأمنيّة إلى وضع خطة طارئة لضمان أمن المدينة وأهلها ووقف السرقات فيها”.

واستهل جعجع كلمته بتوجيه معايدة من القلب لعموم أهالي زحلة بحلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة متمنياً أن تحل عليهم السنة الجديدة بظروف أفضل من تلك التي نعيشها اليوم وأن تكون بادرة لخروج لبنان من الأزمة المستفحلة التي يتخبط بها.

وعاهد رئيس حزب “القوّات” أهالي زحلة بأن يبقى الحزب المدافع الأول عن حقوقهم كما هو المدافع الأول عن حقوق الشعب اللبناني بأكمله ومستقبل أبنائه.